(ANSAmed) - BEIRUT, 19 OTT - Il premier dimissionario libanese Najib Miqati ha incontrato oggi a Beirut assieme ai suoi ministri i vertici delle agenzie umanitarie dell'Onu presenti in Libano, per fare il punto sulla situazione in vista di un possibile allargamento nel sud del Libano del conflitto armato in corso tra Israele e Hamas. Lo riferisce l'agenzia governativa libanese Nna. (ANSAmed).





