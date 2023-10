(ANSAmed) - GAZA, 19 OTT - Hamas ha lanciato oggi un appello "alla nazione islamica e a tutti gli uomini liberi nel mondo'" affinché organizzino ''marce e dimostrazioni di grandi dimensioni in solidarietà con il nostro popolo''. In un comunicato il portavoce di Hamas, Abdel Latif Kanua, è tornato ad accusare Israele di aver bombardato due giorni fa l'ospedale al-Ahli di Gaza.



''La situazione della resistenza è buona. - ha affermato - Il popolo resiste nella propria terra e non si piegherà di fronte al nemico''.



Intanto, sono ripresi i lanci di razzi di Hamas dalla Striscia di Gaza verso la zona centrale e il sud di Israele, in particolare ad Ashkelon. (ANSAmed).





