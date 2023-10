(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 OTT - Alla luce delle richieste degli Usa, attualmente sono discusse con loro "soluzioni alternative" per forniture "minime" da parte dell'Egitto di "medicine, cibo e acqua" per gli sfollati "a patto che queste non arrivino ad Hamas". Lo ha detto una fonte politica citata dalla Radio pubblica. Al tempo stesso Israele si rifiuta "di inoltrare aiuti verso Gaza dal territorio israeliano finchè non saranno liberati gli ostaggi". (ANSAmed).





Ottieni il codice embed