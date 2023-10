Biden, fare giustizia ma anche la vita dei palestinesi conta

ROMA - "Bisogna fare giustizia" dopo l'attacco di Hamas a Israele ma "non lasciate che questa rabbia vi consumi". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden a Tel Aviv dopo l'incontro con il premier Benjamin Netanyahu sottolineando che in guerra "le scelte non sono mai facili" e "c'è sempre un prezzo da pagare" perché "richiedono una valutazione onesta". "La maggioranza dei palestinesi non sono Hamas" - ha insistito - e "anche la perdita di vite palestinesi conta. Anche in guerra va rispettato il diritto umanitario".

Biden ha annunciato "100 milioni di dollari di fondi Usa per l'assistenza umanitaria a Gaza e Cisgiordania". "Questo denaro sosterrà oltre un milione di sfollati per il conflitto, comprese le necessità di emergenza a Gaza", ha detto.



Nel corso del suo discorso il presidente americano, parlando del sostegno Usa allo stato ebraico, ha ammonito: "Se pensate di attaccare Israele, rinunciate a quest'idea, non fatelo". Con il sostegno americano, "oggi Israele è più forte che mai", ha aggiunto.



"Io come presidente americano ho come altissima priorità garantire il ritorno degli ostaggi vivi", ha quindi affermato.



"Continuiamo a lavorare affinchè Israele possa vivere in armonia con i vicini". Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden a Tel Aviv sottolineando che la soluzione è quella dei "due stati", israeliano e palestinese e ribadendo a Israele: "Non non siete soli, Gli Stati uniti sono al vostro fianco".