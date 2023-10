Re Abdallah, 'il Medio oriente è sull'orlo di un abisso'

BERLINO - Il Medio Oriente "è sull'orlo di un abisso": lo ha detto il re Abdallah II di Giordania parlando in una conferenza stampa congiunta a Berlino con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e mettendo in guardia contro un'ulteriore escalation del conflitto fra Hamas e Israele. "Sono necessari tutti i nostri sforzi per garantire che non si arrivi a questo", ha aggiunto parlando accanto a Scholz il quale, in partenza oggi per Israele, ha detto: "abbiamo un obiettivo comune, quello di evitare una conflagrazione nella regione". "Invito ancora una volta Hezbollah e l'Iran a non intervenire in questo conflitto", ha aggiunto il cancelliere, che dopo la visita in Israele si recherà in Egitto.



Abdallah ha ribadito il proprio rifiuto di un movimento di profughi verso il proprio regno o l'Egitto: "Questa è una linea rossa perché penso che alcuni dei soliti sospetti vogliano cercare di creare dei faits accomplis sul terreno", ha dichiarato. "Niente rifugiati in Giordania, niente rifugiati in Egitto, questa è una situazione umanitaria che deve essere gestita all'interno di Gaza e della Cisgiordania", ha insistito.