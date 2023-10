Piantedosi, fortissima pressione migranti, 91mila dalla Tunisia

ROMA - "Ad oggi quest'anno sono arrivate via mare 140.586 persone, mentre nello stesso periodo degli anni 2021 e 2022 ne erano arrivate, rispettivamente, 49.764 e 75.833". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in un'informativa alla Camera, ricordando che "da molti mesi stiamo subendo una fortissima pressione migratoria attraverso il Mediterraneo centrale, diretta verso l'Italia e quindi verso l'Europa". Il ministro ha sottolineato l'aumento del flusso proveniente dalla Tunisia di circa il 376% rispetto all'anno scorso (con 91.000 migranti sbarcati), mentre si osserva una diminuzione di quello proveniente dalla Libia di circa il 4% (con 38.250 migranti).



"Anche sulla base di questa evoluzione dei flussi migratori - ha spiegato Piantedosi - il Governo ha, pertanto, intensificato le relazioni bilaterali con la leadership tunisina facendosi interprete, in tutte le sedi internazionali, delle necessità di un Paese che vuole collaborare lealmente nella lotta all'immigrazione illegale ma è soffocato da una crisi economica fortissima. Credo, quindi, che sia interesse di tutte le parti realizzare rapidamente i contenuti dell'accordo stipulato tra Ue e Tunisia, nella conclusione del quale l'Italia ha giocato un ruolo determinante".