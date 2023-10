(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 OTT - Il presidente Usa Joe Biden resterà in Israele nella sua visita di domani per circa 5 ore, durante le quali incontrerà il premier Benyamin Netanyahu. Lo riferisce la tv israeliana canale 12. Confermata - secondo la stessa fonte - anche la successiva vista ad Amman per un incontro con re Abdallah II. Biden parteciperà ad un summit con il presidente dell'Anp Abu Mazen e quello egiziano Abdel-Fattah al-Sisi. (ANSAmed).





