(ANSAmed) - ROMA, 16 OTT - "Oggi speriamo di far uscire dalla Striscia di Gaza i 10-12 italiani che vivevano qui". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Isoradio Rai.



Noi dobbiamo innanzitutto impedire che ci siano italiani coinvolti in questa guerra ecco perché abbiamo rimpatriato il maggior numero possibile di pellegrini e turisti che erano in Israele, siamo oltre i mille" ha aggiunto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Isoradio Rai. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed