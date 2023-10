(ANSAmed) - ROMA, 16 OTT - "Stiamo lavorando e cercando di fare sì che i Paesi arabi possano convincere Hamas a liberare gli ostaggi, stiamo lavorando perchè non ci sia una escalation, non vengano coinvolti né l'Iran né il Libano in questa situazione: la Giordania è un Paese chiave che ha svolto sempre un ruolo molto positivo per la stabilità" e il re di Giordania è "un interlocutore per noi importante".



Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, arrivando a Palazzo Chigi per l'incontro con il re di Giordania Abdallah. "Sono convinto - ha concluso - che l'azione dell'Italia possa essere sempre più determinante anche per la liberazione degli ostaggi e la riduzione della tensione nella Striscia di Gaza". (ANSAmed).





Ottieni il codice embed