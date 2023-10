Meloni-Hussein, rilanciare un orizzonte con Autorità palestinese

ROMA - "La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi a Palazzo Chigi un incontro molto cordiale con sua maestà Abdallah II Ibn Al Hussein, re di Giordania, a cui hanno preso parte anche il vice presidente e ministro degli Esteri Tajani e il vice presidente e ministro degli Esteri giordano Safadi". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi in cui si spiega che "nel corso del colloquio sono stati affrontati gli ultimi sviluppi in Medio Oriente, approfondendo in particolare le possibili iniziative per evitare l'allargamento della crisi in corso. L'Italia e la Giordania sono in prima linea per favorire la soluzione dei problemi umanitari più urgenti e per la liberazione degli ostaggi".

Il colloquio fra Meloni e il re "ha rappresentato anche un'occasione per uno scambio di vedute sulla necessità di rilanciare un orizzonte politico con le legittime Autorità palestinesi per il processo di pace israelo-palestinese", prosegue la nota di Palazzo Chigi in cui si spiega che "è stato rilevato che la tradizionale forte amicizia tra Italia e Giordania potrà contribuire ad affrontare le sfide complesse in corso nella regione".