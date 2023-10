Libano: governo, non ha senso aprire il fronte con Israele

(ANSAmed) - BEIRUT, 16 OTT - Il primo ministro libanese uscente Nagib Miqati ha detto oggi che "il governo sta continuando i suoi contatti in patria e all'estero per mantenere, per quanto possibile, la calma sulla scena locale e proteggere il (Libano) dalle ripercussioni della guerra a Gaza".



"Non avrebbe senso avventurarsi nell'apertura di un fronte nel sud del Libano perché i libanesi non lo sopporterebbero.



Alcuni si chiedono chi abbia il potere di decidere se fare la guerra o la pace", ha detto Miqati citato dall'agenzia governativa libanese Nna.



"Nelle circostanze attuali, stiamo lavorando per la pace. La decisione di fare la guerra è nelle mani di Israele", ha affermato Miqati, sostenendo che da una parte è necessario convincere Israele a porre fine al conflitto e, dall'altra, bisogna smettere di provocare Israele per non creare ulteriore tensione". (ANSAmed).





Ottieni il codice embed