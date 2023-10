Israele minaccia Hezbollah di 'reazione micidiale'

TEL AVIV - ''Se Hezbollah compira' un errore per metterci alla prova, la nostra reazione sara' micidiale'': questo l'avvertimento giunto oggi del portavoce militare israeliano Daniel Hagari dopo gli scontri a fuoco di ieri al confine con il Libano in cui due israeliani sono rimasti uccisi. ''Gli Hezbollah - ha aggiunto - operano dietro istruzione e con il sostegno dell'Iran, mettendo cosi' in pericolo il Libano''.