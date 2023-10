Hezbollah, parteciperemo a operazione in base nostri piani

(ANSAmed) - ROMA, 13 OTT - "Tutti aspettano di sapere cosa farà Hezbollah. Hezbollah conosce le sue responsabilità. Siamo pienamente preparati e monitoriamo gli sviluppi in ogni momento.



Parteciperemo a questa operazione secondo i nostri piani e la nostra visione". Lo ha affermato, riferisce l'Orient le Jour, Naim Qassem, numero due del partito armato libanese filoiraniano Hezbollah, parlando alla folla riunita per una manifestazione di sostegno a Gaza nei pressi della moschea Moujtdaba, nella periferia sud di Beirut.



"L'operazione Al-Aqsa Flood è un successo a tutti i livelli e una pietra miliare storica unica. Costituirà un punto di riferimento per tutti i combattenti della resistenza che - ha detto ancora Qassem - ci avvicinerà alla liberazione della Palestina". (ANSAmed).





Ottieni il codice embed