Abu Mazen a Blinken, pace se diritti al popolo palestinese

TEL AVIV - "La sicurezza e la pace si ottengono riconoscendo al popolo palestinese i suoi diritti legittimi". Lo ha detto il presidente Abu Mazen incontrando ad Amman il segretario di stato Usa Antony Blinken. Abu Mazen ha ribadito la necessità dell'apertura di corridoi umanitari per Gaza.



Hamas, dopo gli attacchi su Israele, non rappresenta il popolo palestinese, ha ribadito Blinken in una conversazione con Abu Mazen e re Abdallah. Lo riferisce Haaretz secondo cui Blinken ha riaffermato "il legittimo diritto del popolo palestinese alla dignità, alla libertà, alla giustizia e all'autodeterminazione".



Prima dell'incontro con Blinken, Abu Mazen aveva messo in guardia da una "seconda Nakba" a Gaza: la catastrofe è come i palestinesi chiamano la nascita dello Stato di Israele e il conseguente esodo palestinese del 1948.