Netanyahu, 'Hamas deve essere schiacciato come l'Isis'

ROMA - "Hamas deve essere schiacciato come l'Isis". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu nella conferenza stampa con il segretario di Stato Usa Antony Blinken al termine del loro incontro a Tel Aviv. "Hamas è l'Isis. L'Isis fu schiacciata. Hamas deve essere trattata esattamente come l'Isis e schiacciato", ha proseguito Netanyahu, aggiungendo anche che chi appoggia Hamas deve essere oggetto di "sanzioni".



"Grazie per la sua visita e il sostegno suo e del presidente Biden nella nostra lotta contro i barbari di Hamas", ha detto Netanyahu rivolto a Blinken, che a sua volta ha avvertito: 'Nessuno agisca contro Israele'.



"Ribadiamo il monito chiarissimo di Biden a tutti: Stati e non Stati pensate a cosa fare in questa situazione, non agite contro Israele", ha affermato Blinken. "Abbiamo dispiegato portaerei nell'est del Mediterraneo e daremo altro supporto - ha continuato -. Garantiremo a uomini, donne e bambini presi in ostaggio che possano essere liberati". "Hamas non ha interesse del popolo palestinese, non rappresenta il suo futuro, il suo unico obiettivo è distruggere Israele e uccidere gli ebrei. Israele ha diritto di difendersi e garantire che tutto ciò non avvenga", ha proseguito Blinken. "Noi democrazie difendiamo gli stessi valori anche davanti al terrore", ha aggiunto. "Il terrore di Hamas dev'essere sconfitto. Questo faranno gli Stati Uniti insieme con Israele. Lo faremo per garantire un futuro più pacifico e prospero per il Medio Oriente", ha concluso.



Intanto la Jihad islamica fa sapere che "la battaglia non si limiterà alla Striscia di Gaza". "Altri fronti si uniranno presto", ha avvertito, in un nuovo audio, Abu Hamza, il portavoce delle Brigate Quds Brigades, l'organizzazione armata della Jihad islamica, citato dal network libanese Al Mayadeen. Rivolgendosi alla resistenza in Cisgiordania, Abu Hamza ha lanciato un appello alla Brigata Jenin e alla Tana dei Leoni, nonché a tutti i palestinesi presenti sul posto, ad impegnarsi negli scontri contro l'occupazione israeliana. "Siamo venuti preparati fuori dalla Palestina così come lo eravamo dentro - ha detto -. Gli eventi di Gaza saranno replicati su altri fronti".



E l'Iran invita il mondo islamico a unirsi contro Israele. "Oggi tutti i Paesi islamici e arabi, come anche le popolazioni che vogliono la libertà nel mondo, devono trovare un accordo e raggiungere una cooperazione in un percorso per fermare i crimini del regime sionista contro la nazione palestinese oppressa", ha detto il presidente iraniano Ebrahim Raisi durante una telefonata con l'omologo siriano Bashar al-Assad, come riporta Mehr. "Di conseguenza, la Repubblica islamica dell'Iran tenterà di trovare questa convergenza il prima possibile, mettendosi in contatto con i Paesi islamici", ha aggiunto Raisi.



Intanto la tv di Stato siriana ha annunciato che raid aerei israeliani hanno colpito gli aeroporti di Damasco e Aleppo danneggiando le piste di atterraggio dei due scali aerei internazionali. I raid, riferiscono media panarabi che citano fonti della sicurezza siriane, hanno preso di mira depositi di armi iraniane custoditi dagli Hezbollah libanesi filo-iraniani presenti in Siria.



"Bisogna fermare quanto prima i raid israeliani su Gaza contro donne e bambini", ha detto il presidente siriano Bashar al Assad citato dalla tv di Stato siriana. Il raìs di Damasco, alleato dell'Iran, ha inoltre detto che serve "un'azione rapida a livello arabo e islamico per proteggere i palestinesi".



Secondo il ministero della Sanità di Hamas a Gaza sono ormai 1.417 i morti a Gaza mentre i feriti sono 6.268.



Hamas ha confermato di avere nelle sue mani oltre 120 prigionieri. Lo ha fatto sapere la tv israeliana Kan citando il portavoce della fazione palestinese Abdel Latif Kanua.