(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 OTT - "Hamas deve essere schiacciato come l'Isis". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu nella conferenza stampa con il segretario di Stato Usa Antony Blinken al termine del loro incontro a Tel Aviv.



"Hamas è l'Isis. L'Isis fu schiacciata. Hamas deve essere trattata esattamente come l'Isis e schiacciato", ha proseguito Netanyahu, aggiungendo anche che chi appoggia Hamas deve essere oggetto di "sanzioni".



"Grazie per la sua visita e il sostegno suo e del presidente Biden nella nostra lotta contro i barbari di Hamas", ha detto Netanyahu rivolto a Blinken. (ANSAmed).





