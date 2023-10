Blinken avverte, 'nessuno agisca contro Israele'

(ANSAmed) - ROMA, 12 OTT - "Ribadiamo il monito chiarissimo di Biden a tutti: Stati e non Stati pensate a cosa fare in questa situazione, non agite contro Israele". Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, durante la conferenza stampa congiunta a Tel Aviv con il premier israeliano Benyamin Netanyahu. "Abbiamo dispiegato portaerei nell'est del Mediterraneo e daremo altro supporto - ha continuato -.



Garantiremo a uomini, donne e bambini presi in ostaggio che possano essere liberati".



"Hamas non ha interesse del popolo palestinese, non rappresenta il suo futuro, il suo unico obiettivo è distruggere Israele e uccidere gli ebrei. Israele ha diritto di difendersi e garantire che tutto ciò non avvenga", ha proseguito Blinken.



"Noi democrazie difendiamo gli stessi valori anche davanti al terrore", ha aggiunto.



"Il terrore di Hamas dev'essere sconfitto. Questo faranno gli Stati Uniti insieme con Israele. Lo faremo per garantire un futuro più pacifico e prospero per il Medio Oriente", ha concluso Blinken. (ANSAmed).





