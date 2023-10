(ANSAmed) - MOSCA, 11 OTT - Il vice premier russo Aleksandr Novak e il ministro dell'Energia saudita Abdulaziz bin Salman oggi a Mosca discuteranno della situazione sul mercato mondiale del petrolio durante la Settimana russa dell'Energia e durante un incontro della commissione intergovernativa sul commercio e la cooperazione economica: lo ha annunciato lo stesso Novak, ripreso dalla Tass.



Secondo l'agenzia Interfax, il vice premier russo ha precisato che i colloqui prenderanno in considerazione la situazione anche alla luce del conflitto in Medio Oriente, che in questi giorni ha provocato un aumento dei prezzi del greggio.



Russia e Arabia Saudita sono tra i maggiori produttori mondiali di petrolio. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed