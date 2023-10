Tunisia: governo valuta ulteriori misure per siccità

(ANSA) - TUNISI, 10 OTT - Il governo tunisino sta valutando un'altra serie di misure per far fronte alla prolungata siccità e alla diminuzione delle risorse idriche delle dighe, alcune delle quali versano in una situazione critica con un tasso di riempimento di circa il 25% delle loro riserve idriche. Lo ha affermato il segretario di Stato per le risorse idriche di Tunisi, Ridha Gabouj, intervenendo ad una conferenza organizzata dal ministero dell'Agricoltura, delle Risorse Idriche e della Pesca in occasione del 75mo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Gabouj ha detto che le autorità monitorano quotidianamente la situazione idrica nel paese per far fronte alla domanda, in particolare di acqua potabile.



La Tunisia ha prorogato fino a nuovo avviso le misure relative all' "emergenza idrica", dichiarata nel mese di marzo, che prevedevano una razionalizzazione dell'utilizzo dell'acqua potabile fino al 30 settembre. Valgono ancora dunque le misure di razionamento dell'acqua in agricoltura, il divieto dell'uso dell'acqua potabile per lavare le auto, irrigare le aree verdi e pulire strade e luoghi pubblici.



Il segretario di Stato ha sottolineato la necessità di essere preparati, di studiare tutti gli scenari possibili e di rafforzare la resilienza e l'adattamento del settore alla nuova situazione creata dal cambiamento climatico. Dal 2016, la Tunisia ha vissuto periodi successivi di siccità, ad eccezione del 2019, quando si sono registrate precipitazioni superiori alla media, ma queste ultime sono diventate scarse, con conseguenze per le riserve d'acqua nelle dighe, ha osservato Gabouj. Il segretario di Stato ha affermato che il nuovo progetto di Codice dell'Acqua è stato aggiornato e sarà presentato alla presidenza del Governo e poi al Parlamento, sottolineando che questa sua nuova versione dà maggiore importanza alle questioni di governance, protezione dell'acqua pubblica, deterrenza e gestione di situazioni estreme come siccità e inondazioni. Gabouj ha chiesto inoltre la preservazione delle acque sotterranee, di cui il 75% è utilizzato per soddisfare il fabbisogno idrico, sottolineando che uno degli obiettivi della revisione della legislazione è quello di inasprire le sanzioni per i trasgressori per evitare che le risorse si prosciughino quotidianamente.



Il segretario di Stato ha ricordato poi l'importanza del settore agricolo per la prosperità del paese, dato il suo contributo significativo al Pil, alle esportazioni (11%) e all'occupazione (14%). Gabouj ha sottolineato che l'allacciamento alle reti di acqua potabile ha raggiunto il 100% nelle aree urbane e il 95% in quelle rurali, coprendo il 75% delle famiglie. Nonostante le difficoltà tecniche e legislative, sono stati previsti numerosi progetti per portare l'acqua nelle restanti zone ancora non servite e per migliorare i servizi in altre regioni, ha assicurato, rilevando che il valore dei grandi progetti ha raggiunto i 7 milioni di dinari, di cui 4,5 riguardano l'acqua potabile, diventata una priorità assoluta per il governo. (ANSA).





