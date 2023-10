Oman, 'per pace duratura serve risolvere situazione palestinesi'

BRUXELLES - "Anche prima di questi ultimi eventi, più di 200 palestinesi e quasi 30 israeliani hanno perso la vita nella violenza in Cisgiordania quest'anno. L'anno peggiore per la violenza dal 2005. Sono certo di parlare a nome di tutti noi nel chiedere moderazione, nel chiedere un cessate il fuoco immediato, il rilascio dei prigionieri da tutte le parti e il rispetto delle leggi umanitarie internazionali". Lo ha detto il ministro degli Esteri omanita, Sayyid Badr bin Hamad al Busaid, nella conferenza stampa congiunta con l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell al termine del summit tra l'Ue e il Consiglio di Cooperazione dei paesi del Golfo. Bruxelles co-presiede il vertice che ha avuto luogo a Muscat assieme all'Oman.



"Ma sono le cause di questa violenza che devono essere affrontate. Finché la situazione e le sofferenze dei palestinesi non saranno adeguatamente risolte in linea con il diritto internazionale, non vedremo una pace duratura", ha sottolineato il ministro degli Esteri omanita.