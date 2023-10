Pressing dell'Ue sui Paesi del Golfo, 'parlino con Hamas'

BRUXELLES - "Stiamo chiedendo ai Paesi che hanno un'interlocuzione con Hamas di fare da mediatori per una immediata de-escalation". E' quanto spiegano fonti dell'Ue in merito all'azione diplomatica messa in campo da Bruxelles sulla guerra tra Israele e Hamas. In questo contesto l'Alto rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell avrà scambi bilaterali in Oman con le controparti dei Paesi membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo. A Muscat, infatti, oggi ha avuto inizio la riunione tra l'Ue e il Consiglio di Cooperazione dei paesi del Golfo, che riunisce Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Oman.



L'Alto Rappresentante Ue ha in programma un bilaterale con il suo omologo qatarino mentre finora ha incontrato il rappresentante omanita, il generale Sultan M. Noumani, e il ministro degli Esteri del Kuwait Sheikh Salem Al Sabah. In merito a quest'ultimo bilaterale Borrell, in un tweet, ha sottolineato: "E' stato uno scambio approfondito sulla situazione in Israele e Palestina". Il ministro degli Esteri "mi ha anche informato sulle relazioni con l'Iraq. Dobbiamo lavorare instancabilmente per invertire le dinamiche pericolose".