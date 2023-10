Borrell al summit Ue-Paesi del Golfo, 'cooperazione su crisi'

BRUXELLES - L'Alto Rappresentante per la Politica Estera dell'Ue, Josep Borrell, è a Muscat per co-presiedere assieme all'Oman il Consiglio di Cooperazione tra l'Unione e i Paesi del Golfo. "Avrò l'opportunità di discutere con i nostri partner regionali le nostre sfide comuni e la necessità di lavorare insieme per gestire le crisi regionali e internazionali e approfondire la nostra cooperazione", ha scritto Borrell in un tweet dal summit di Oman, che ha luogo a due giorni dallo scoppio della guerra tra Israele e Hamas.