Siria: 7 morti in raid aerei Damasco su regioni Aleppo e Idlib

BEIRUT - Sette civili, di cui 4 minori, sono stati uccisi nel nord-ovest della Siria in raid aerei governativi nelle regioni di Aleppo e di Idlib. Lo riferiscono media locali e l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria.



Da due giorni l'aviazione siriana e quella russa hanno intensificato gli attacchi aerei contro le aree del nord-ovest controllate da forze locali cooptate dalla Turchia.



Analisti affermano che l'escalation russa e governativa sia in rappresaglia del sanguinoso attacco compiuto nei giorni scorsi da non meglio precisate entità contro l'Accademia militare di Homs e che è costato la vita a 110 tra militari e civili.