Tajani, i Paesi del Golfo sono partner interessantissimi

CATANIA - "I Paesi dell'area del Golfo sono partner interessantissimi. Sono tornato ieri sera da una missione in Arabia Saudita dove abbiamo costruito un percorso che vede una sempre maggiore presenza italiana in quel Paese, che ha un sempre maggiore interesse per l'Italia. Continueremo a promuovere le nostre industrie e i nostri prodotti. Anche negli Emirati abbiamo lavorato molto bene e per quanto riguarda il dialogo religioso sono un modello da seguire". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una video intervista con Myrta Merlino nell'ambito del forum di geopolitica 'Mare Liberum' organizzato dall'associazione Diplomatici di Catania.