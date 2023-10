Guterres condanna la violenza in Siria, rispettare gli obblighi

(ANSAmed) - NEW YORK, 06 OTT - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, "è profondamente preoccupato per l'attacco del 5 ottobre alla cerimonia di diploma dell'accademia militare a Homs, che secondo quanto riferito ha provocato oltre cento vittime, tra cui civili, ed è anche allarmato per le notizie di bombardamenti di ritorsione su diverse località nel nord-ovest della Siria e per le notizie di pesanti perdite". Lo afferma in una nota il portavoce del Palazzo di Vetro.



Guterres "deplora la perdita di vite umane", "condanna fermamente ogni violenza in Siria ed esorta tutte le parti a rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale, ricordando che i civili e le infrastrutture civili devono essere protetti in ogni momento in conformità con il diritto internazionale umanitario". "Un cessate il fuoco a livello nazionale è essenziale", si legge nella nota. (ANSAmed).





