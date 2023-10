(ANSAmed) - GINEVRA, 06 OTT - Un appello a "un'immediata riduzione" della violenza in Siria, dopo l'attacco a un'accademia militare a Homs, che ha provocato almeno 110 morti, è stato lanciato dall'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria. "Le scene orribili ricordano la necessità di un'immediata riduzione della violenza, di un cessate il fuoco a livello nazionale e di un approccio cooperativo per combattere i gruppi terroristici elencati dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu", ha dichiarato Geir Pedersen, in un comunicato stampa pubblicato giovedì a Ginevra. "Tutte le parti devono rispettare i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale e garantire la protezione dei civili e delle infrastrutture civili", ha aggiunto, affermando di essere "gravemente preoccupato per l'escalation di violenza in Siria oggi". (ANSAmed).





Ottieni il codice embed