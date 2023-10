Tajani visita Arabia Saudita, 'attore chiave globale'

(ANSAmed) - RIAD, 05 OTT - "Il governo italiano è profondamente impegnato a rafforzare le relazioni con l'Arabia Saudita e con il Golfo. L'importanza di questa regione sulla scena globale, in termini geostrategici ed economici, è evidente. L'Arabia Saudita è un attore chiave e la mia visita a Riad intende riaffermare i forti legami che uniscono i nostri due Paesi": così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in missione nella capitale saudita, spiega l'importanza strategica del Paese del Golfo. "Il popolo saudita ama l'Italia e questa visita serve a rilanciare le relazioni bilaterali", ha detto a sua volta il ministro del commercio saudita, Majed Abdallah Alkassabi, nell'incontro con Tajani. Il ministro saudita ha sottolineato che il progetto di "trasformazione" del Regno, Vision 2030, è una "grande opportunità per gli investimenti stranieri, e quindi estendo l'invito alle compagnie agli investitori italiani a venire da noi, c'è tanto spazio" per i progetti. E "spero che dopo questa visita si possano concretizzare altre iniziative", ha aggiunto.



Tajan, in dichiarazioni rilasciate ad Arab News, ha detto che "il nostro obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente le nostre relazioni", evidenziando come "la regione del Golfo stia diventando una potenza energetica rinnovabile di importanza strategica sia per l'Italia che per l'Europa, mantenendo nel tempo la sua rilevanza come fornitore chiave in questo settore".



In particolare, osserva il titolare della Farnesina, "apprezziamo il grande sforzo intrapreso dall'Arabia Saudita nella transizione verde, investendo nell'energia solare ed eolica e nella riconversione dei combustibili fossili per la produzione di idrogeno. Sono certo che questa strategia garantirà ritorni straordinari nel lungo periodo". Nel frattempo, "l'Italia vuole svolgere un ruolo significativo come hub energetico nel Mediterraneo, diventando il principale fornitore di energia elettrica".



"Il partenariato tra Italia e Arabia Saudita ha una prospettiva strategica e con il ministro degli Esteri Faisal bin Farhan lavoriamo per rafforzare le relazioni a livello politico.



Importante il ruolo dell'Arabia Saudita per garantire stabilità nella Regione ed in Africa e per arrivare ad una pace giusta in Ucraina", ha scritto su X Tajani. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed