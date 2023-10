Missione Tripodi in Kuwait, visita al contingente italiano

ROMA - La missione in Kuwait della sottosegretaria agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi si è conclusa oggi con una serie di incontri e con la visita alla base di Al Salem dove è di stanza il Comando dell'Italian National Contingent Command Air. Lo rende noto la Farnesina. Accompagnata dall'ambasciatore Carlo Baldocci, Tripodi ha avuto un colloquio con il Segretario generale del National Council for Culture Arts and Letters, Mohammad Al Jassar, per discutere dell'approfondimento delle relazioni culturali tra i due paesi e del rafforzamento della diffusione della lingua italiana attraverso un progetto presentato dalla società Dante Alighieri. Affermata inoltre la comune volontà di espandere la cooperazione con le missioni archeologiche italiane in Kuwait, sostenute dalla Farnesina in collaborazione con le università di Perugia e Roma 'La Sapienza'. La Sottosegretaria Tripodi ha successivamente incontrato l'omologo all'informazione S.E. Nasser Al-Mehesen, al quale ha presentato la candidatura di Roma per l'Expo 2030 per poi visitare il contingente italiano presso la base di Al Salem.



Portando il saluto del governo, Tripodi ha rivolto al Comandante Tommaso Tuccillo e ai circa 600 militari italiani dislocati in Kuwait un sentito plauso per l'eccezionale contributo reso quotidianamente alle attività della 'Global Coalition anti Daesh' per la stabilizzazione di una regione strategica per gli equilibri geopolitici mondiali.