(ANSAmed) - BRUXELLES, 03 OTT - "Siamo in contatto con le autorità tunisine per l'attuazione del Memorandum d'intesa". Lo spiega una portavoce della Commissione Ue interpellata dall'ANSA sullo stop annunciato dal presidente tunisino Kais Saied ai fondi europei. La portavoce non ha rilasciato ulteriori commenti. (ANSAmed).





