Tajani da domani a Riad, focus su investimenti e imprese

ROMA - Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, si recherà domani e dopodomani in missione in Arabia Saudita. Lo riferisce la Farnesina, aggiungendo che a Riad incontrerà i ministri sauditi degli Esteri, principe Faisal Bin Farhan Al Saud, del Commercio, Majid Bin Abdullah Al Qasabi, e degli Investimenti, Khalid Al Falih.



Con quest'ultimo Tajani aveva già avuto un incontro a inizio settembre a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio.



"Vogliamo rafforzare ulteriormente l'amicizia tra Italia e Arabia Saudita e ribadire la natura strategica del nostro partenariato", ha osservato il vicepremier, secondo il quale "il grande piano di sviluppo saudita Vision 2030 può offrire interessanti opportunità per le nostre imprese in settori quali turismo, innovazione, intelligenza artificiale, energie rinnovabili e intrattenimento".



L'Arabia Saudita è un partner economico di grande importanza per l'Italia nel Golfo, come dimostrato dall'attuale fase di espansione dell'interscambio commerciale, cresciuto nel 2022 del 40% rispetto al 2021, raggiungendo 11,5 miliardi di euro. Anche se nel paese esiste già una significativa presenza di imprese italiane, in particolare nei settori energetico, industriale e infrastrutturale, i margini di crescita della cooperazione bilaterale restano notevoli. Nel ricordare il Memorandum sulla promozione degli investimenti diretti, sottoscritto nel settembre scorso, Tajani ha sottolineato "l'importanza che il Governo attribuisce a possibili nuovi investimenti sauditi in Italia in settori di rilevanza strategica". Inoltre, ha commentato il vicepremier, "in linea con l'aspirazione italiana a diventare un hub energetico per il mercato europeo, vogliamo intensificare la collaborazione nel settore dell'energia, puntando soprattutto su idrogeno e rinnovabili".



Durante la missione a Riad il vicepremier parteciperà all'inaugurazione di una nuova linea di metropolitana della capitale, costruita con il contributo decisivo dell'azienda italiana WeBuild, aggiunge ancora la Farnesina.