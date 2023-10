(ANSAmed) - TEL AVIV, 03 OTT - "Prendiamo atto che per la prima volta, se non erro, anche il primo ministro israeliano ha stigmatizzato questo fenomeno. Speriamo che ora, oltre alle parole, seguano i fatti". Lo ha detto all'ANSA il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca dei latini di Gerusalemme, sugli sputi di alcuni ebrei ortodossi a pellegrini cristiani.



"Non è un fenomeno che mi stupisce e, purtroppo - ha sottolineato - non è una novità. La sempre maggiore frequentazione da parte di ebrei ultraortodossi della Via Dolorosa renderà inevitabilmente questi fenomeni sempre più frequenti". (ANSAmed).





Ottieni il codice embed