Energia:Meloni, Mediterraneo centrale,Ue deve farci i conti

(ANSAmed) - ROMA, 03 OTT - Cogliere le opportunità dalle crisi che si stanno affrontando. E' uno dei messaggi dati dalla premier Giorgia Meloni al festival delle Regioni. Meloni ha parlato dell'obiettivo di "lavorare per restituire al Mediterraneo la sua centralità", una "scelta di strategia" perché "se il futuro è il tema delle materie prime allora l'Africa non è un continente povero, potenzialmente è un grande produttore di energia", ha detto. "Lavoriamo a reti di collegamento", come il "cavo sottomarino con la Tunisia".



"L'Europa si trova a dover fare i conti con questa realtà", ha aggiunto. (ANSAmed).





