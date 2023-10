Bartolo, 'da strage Lampedusa a oggi 10 anni di indifferenza'

STRASBURGO - "Dieci anni sono passati da quella terribile notte, sento ancora le grida dei sopravvissuti e i pianti di chi aveva perso i propri cari durante la traversata e vedo ancora la lunga e interminabile fila di sacchi di cadaveri adagiati sul molo Favaloro". Così l'eurodeputato del Pd, Pietro Bartolo, durante la commemorazione in aula a Strasburgo del decimo anniversario della strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013, alla quale lui assistette in prima persona come responsabile sanitario delle prima visite ai migranti che sbarcavano sull'isola.



"In tanti, e anche io, abbiamo creduto che di fronte a tanta disperazione si potesse voltare pagina ed iniziare finalmente a considerare la migrazione come un fenomeno strutturale da gestire e non come un'emergenza da contrastare", ha spiegato Bartolo. "E invece - ha puntualizzato - da quel 3 ottobre ci separano 10 anni di indifferenza, 10 anni di assuefazione, 10 anni di rinvii e soprattutto 10 anni di stragi in mare. Mentre continuiamo a parlare di frontiere da difendere, come se dovessimo fermare dei nemici e fossimo in guerra, donne, uomini e bambini continuano a morire. Ma attenzione, insieme a queste persone muoiono anche i valori fondanti dell'Unione europea, nata per difendere i diritti umani e lo Stato di diritto". "Dobbiamo cambiare passo e scegliere da che parte stare. È una nostra responsabilità", ha concluso Bartolo.