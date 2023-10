Tunisia: altri detenuti annunciano sciopero della fame

TUNISI - Altri "prigionieri politici", cosi' come si autodefiniscono, in custodia cautelare in carcere nel fascicolo per "complotto contro la sicurezza dello Stato" hanno annunciato di intraprendere uno sciopero della fame per solidarietà a Jaouhar Ben Mbarek, e Rached Ghannouchi, che lo hanno iniziato la settimana scorsa Lo ha rivelato in un comunicato stampa il loro "comitato di difesa" precisando che si tratta in particolare di Issam Chebbi, Abdelhamid Jelassi, Ridha Belhaj, Ghazi Chaouachi, Khayam Turki, in carcere dal mese di febbraio. Il comitato di difesa afferma di "temere per la salute dei prigionieri", ma appoggia questo sciopero e "comprende perfettamente le ragioni che lo hanno generato". Ridha Belhaj è in sciopero "simbolico" a causa del suo stato di salute.