Ministro degli Esteri Libano presto in visita a Damasco

BEIRUT - Il ministro degli Esteri libanese uscente Abdallah Bou Habib ha affermato di essere in procinto di recarsi in visita a Damasco, in Siria, per studiare con la controparte siriana non meglio precisate "alternative" per ridurre la presenza di profughi siriani in Libano, paese che ospita da più di un decennio più di un milione di persone fuggite dalla vicina Siria in guerra.



Bou Habib, che si trova attualmente negli Stati Uniti e che nei giorni scorsi è stato ricevuto dal ministro della Difesa italiano Guido Crosetto, insiste nell'affermare che bisogna trovare una soluzione politica alla presenza dei siriani in Libano, paese che ha una popolazione locale di meno di quattro milioni di persone.