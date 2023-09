Tunisia: leader islamico Ghannouchi inizia sciopero fame

TUNISI - Rached Ghannouchi, leader del movimento islamico tunisino Ennahdha, ex presidente del Parlamento, arrestato ad aprile per "complotto alla sicurezza dello Stato", ha iniziato uno sciopero della fame da oggi. Lo ha annunciato il consigliere di Ennhadha, Riadh Chaïbi, precisando che la decisione di Ghannouchi rientra "nella battaglia degli stomaci vuoti" lanciata con lo sciopero della fame ad oltranza iniziato due giorni fa dal leader del Fronte di Salvezza Nazionale, Jaouhar Ben Mbarek, lasciando presagire che questa iniziativa potrebbe allargarsi anche ad altri indagati nello stesso fascicolo per "minaccia alla sicurezza dello Stato" per cui una ventina di persone sono in carcere dal febbraio scorso.



Il comitato di difesa degli indagati in questo fascicolo ha precisato che la decisione di iniziare uno sciopero della fame da parte di Mbarek è stata presa per protestare contro quella che definisce una farsa giudiziaria condotta dal giudice istruttore dell'ufficio 36 del pool giudiziario antiterrorismo.



Ghannouchi, 81 anni, principale oppositore del presidente Kais Saied, era stato arrestato il 17 aprile scorso e posto in custodia cautelare preventiva a seguito di dichiarazioni in cui affermava che la Tunisia sarebbe stata minacciata da una "guerra civile" se i partiti di sinistra o quelli dell'Islam politico come Ennahdha fossero stati eliminati.