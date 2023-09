Migranti,per ministro libanese i siriani sono sfollati economici

BEIRUT - I profughi siriani che fuggono in Libano non devono essere considerati come "rifugiati" ma come "sfollati economici". Lo ha detto il ministro della Giustizia uscente libanese Henry Khoury, incontrando a Roma il suo omologo italiano Carlo Nordio, secondo quanto riferito dall'agenzia libanese di notizie Nna. Secondo Khoury, "l'afflusso massiccio di siriani verso il Libano... è una questione che avrà impatti negativi sull'Europa.. per loro il Libano è una destinazione temporanea, mentre il loro obiettivo è raggiungere l'Europa".



Dal 2011 a oggi, dallo scoppio delle violenze armate in Siria, più di un milione di siriani si sono rifugiati in Libano, Paese con una popolazione di poco meno di 4 milioni di persone.



Il Libano non ha mai voluto firmare la Convenzione di Ginevra sui rifugiati e non riconosce né ai palestinesi né ai siriani lo status di rifugiati. Osservatori libanesi commentano le affermazioni di Khoury affermando che la distinzione tra "rifugiati" e "sfollati economici" è puramente politica e non ha alcuna base giuridica perché molto spesso le valutazioni dipendono da caso a caso, e sono frutto dell'arbitrarietà di chi decide se assegnare o meno una forma di protezione.