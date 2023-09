'Tel Aviv resterà faro liberale' dopo liti con integralisti ebrei

TEL AVIV - "Tel Aviv resterà un faro liberale, tanto più in questi giorni oscuri": lo ha ribadito su X (ex Twitter) il sindaco Ron Huldai, laburista, commentando incidenti senza precedenti verificatisi nel centro della città lunedì, durante il digiuno ebraico del Kippur. Sono avvenuti dopo che il movimento integralista ebraico 'Rosh Yehudì' ha organizzato una preghiera in piazza in contrasto con una decisione della Corte Suprema che bandisce la separazione fisica di uomini e donne in spazi pubblici. Quella preghiera ha suscitato una reazione accesa di contestatori laici. "'Rosh Yehudì' - secondo Huldai - ha varcato una linea rossa. A casa nostra si osservano le regole, non si scatenano litigi fra fratelli, si rispettano le sentenze della Corte Suprema".



Huldai ha poi precisato di aver chiesto al capo della polizia cittadina di far rispettare la legge domani quando il ministro della Sicurezza interna (e leader del partito di estrema destra 'Potere ebraico') Itamar Ben Gvir cercherà di organizzare una nuova preghiera dimostrativa nella stessa piazza. "Egli vuole alimentare le fiamme. Mi aspetto dunque - ha concluso Huldai - che la polizia avrà cura di far rispettare la decisione della Corte Suprema ed i provvedimenti del municipio", che vietano appunto la separazione per sessi negli spazi pubblici.