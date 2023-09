Ambasciatore saudita rinvia visita alla moschea al-Aqsa

TEL AVIV - Non avrà luogo, almeno per ora, la visita alla moschea al-Aqsa di Gerusalemme dell'ambasciatore saudita Nayef al-Sudairi, giunto ieri per la prima volta a Ramallah in Cisgiordania in una delicata missione intrapresa nel contesto degli sforzi diplomatici Usa per la normalizzazione dei rapporti israelo-sauditi con una partecipazione palestinese. Ieri la radio militare israeliana aveva preannunciato che al-Sudairi si sarebbe recato oggi a pregare nella moschea al-Aqsa, in occasione di una solennità islamica. Ma oggi Haaretz ha appreso che quella visita è stata rinviata a causa di critiche sollevate nel frattempo da parte palestinese e dal Waqf, l'ente islamico che sovraintende alla moschea al-Aqsa per conto del regno hashemita giordano.



Dopo aver incontrato ieri il presidente Abu Mazen oggi al-Sudairi ha proseguito la visita a Ramallah recandosi al mausoleo di Yasser Arafat e deponendo una corona di fiori sulla sua tomba.