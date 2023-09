Un ministro israeliano in Arabia Saudita, è la prima volta

TEL AVIV - Per la prima volta un ministro israeliano è atterrato in Arabia Saudita. Si tratta di quello del turismo Haim Katz che parteciperà a Riad ad un convegno dell'organizzazione mondiale di settore dell'Onu. Katz - che resterà in Arabia due giorni - ha detto che "il turismo è un ponte tra le nazioni. La cooperazione in questo campo ha la potenzialità di unire i cuori e il progresso economico". La visita si inserisce nel clima politico generale che vede la possibilità di un avvio della normalizzazione tra i due Paesi su cui stanno lavorando gli Usa. E che, secondo il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, produrrà un accordo fra i due Paesi entro "il primo trimestre del 2024". "Abbiamo raggiunto un punto in cui le probabilità sono le più elevate che mai", ha detto Cohen un'intervista alla radio pubblica Kan, aggiungendo che quell'accordo sarebbe "uno dei maggiori eventi storici" per il suo Paese. "L'Arabia Saudita - ha rilevato - è il Paese leader dell'Islam sunnita" e un accordo segnalerebbe "quasi la fine del conflitto fra il popolo ebraico ed il mondo musulmano".

Richiesto di esprimersi sulle questioni ancora aperte - fra cui quelle relative al futuro dei palestinesi e ai progetti nucleari sauditi - Cohen ha riposto che la preoccupazione principale del suo governo è "garantire comunque la sicurezza di Israele". Invece l'Arabia Saudita ha detto di nutrire "un forte interesse alla questione palestinese e alla causa del popolo palestinese" e di battersi per "la soluzione dei due Stati, che porti alla costituzione di uno Stato di Palestina", come ha ribadito alla stampa l'ambasciatore saudita, Nayef al-Sudairi, dopo aver presentato a Ramallah le proprie credenziali al ministro degli Esteri palestinese Riad al-Malki, citato dall'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa. "Questo è un momento storico", ha osservato al-Malki, nel compiacersi per il rafforzamento dei rapporti bilaterali. Dopo la visita a Ramallah - che ha incluso un incontro con il presidente Abu Mazen - l'ambasciatore saudita ha in programma una preghiera nella moschea al-Aqsa di Gerusalemme. La missione di al-Sudairi rientra nelle attività diplomatiche intraprese dagli Stati Uniti finalizzate alla normalizzazione dei rapporti fra Israele e Arabia Saudita per un accordo che coinvolga attivamente anche la leadership palestinese.

