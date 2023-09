Erdogan, 'Netanyahu in Turchia in ottobre o in novembre'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 26 SET - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha affermato che il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, potrebbe recarsi in Turchia in ottobre o in novembre.



I preparativi per la visita sono in corso, ha aggiunto Erdogan come riporta Anadolu. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed