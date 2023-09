In Egitto le elezioni presidenziali dal 10 al 12 dicembre

IL CAIRO - Le elezioni presidenziali in Egitto si terranno dal 10 al 12 dicembre. Lo ha annunciato l'autorità elettorale nazionale, riferisce la tv di Stato. Le candidature dovranno essere presentate dal 10 al 14 ottobre, mentre la lista definitiva verrà resa nota il 9 novembre, data in cui avrà inizio la campagna elettorale. I risultati definitivi saranno resi noti entro il 16 gennaio.



"Gli elettori egiziani voteranno nel Paese il 10, 11 e 12 dicembre", ha annunciato il capo della Commissione elettorale, il giudice Walid Hassan Hamza. E "i risultati definitivi con il nome del presidente eletto saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale il 18 dicembre", ha aggiunto. Ha inoltre fornito un calendario dettagliato delle votazioni: le candidature dovranno essere presentate nel mese di ottobre, la campagna elettorale si svolgerà dal 9 al 29 novembre e gli egiziani espatriati voteranno dal 1 al 3 dicembre.



Il presidente Abdel Fattah al-Sisi, ex capo dell'esercito, governa da quasi un decennio nel Paese arabo più popoloso del mondo, ora travolto da una profonda crisi economica. Il voto era inizialmente programmato per la primavera, termine massimo previsto dalla Costituzione, ma molti osservatori avevano previsto che Sisi avrebbe anticipato le elezioni, prima di un possibile passaggio a un tasso di cambio flessibile che potrebbe esacerbare le tensioni sociali. Sisi, salito al potere nel 2013 dopo aver deposto l'islamista Mohamed Morsi, poi eletto presidente nel 2014 e nel 2018, non ha ancora annunciato ufficialmente la sua candidatura, ma dovrebbe farlo presto, assicurano gli esperti. L'unico candidato al momento è Ahmed al-Tantawi. Ex deputato, noto per i suoi interventi in Parlamento, continua da mesi a denunciare i "crimini" commessi dalle "forze di sicurezza" contro il suo team e sostenitori.



L'annuncio delle elezioni arriva in un momento in cui la valuta egiziana ha perso metà del suo valore da marzo 2022 e l'inflazione ha raggiunto il massimo storico del 39,7% ad agosto.