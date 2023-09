(ANSAmed) - PECHINO, 22 SET - ll presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il principe ereditario del Kuwait, lo sceicco Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, in vista della cerimonia di apertura dei XIX Giochi asiatici, in programma sabato ad Hangzhou, il capoluogo della provincia dello Zhejiang.



Il Kuwait, ha affermato Xi nel resoconto fornito dai media statali cinesi, è stato "il primo Paese arabo del Golfo a stabilire rapporti diplomatici con la Repubblica popolare e anche il primo Paese del Medio Oriente a firmare l'accordo di adesione e costruzione congiunta della Belt and Road Initiative, la Nuova Via della Seta lanciata nel 2013 dal leader di Pechino.



(ANSAmed).





