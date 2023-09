Netanyahu, Israele e Riad vicini ad accordo di pace storico

NEW YORK - Israele e Arabia Saudita sono "vicini" a un accordo di pace "storico". Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu all'Assemblea Generale dell'Onu.



Netanyahu ha affermato che gli accordi del 2020 per normalizzare le relazioni con altri tre Stati arabi hanno già segnalato "l'alba di una nuova era di pace" e ora "credo che siamo al culmine di una svolta ancora più cruciale nella pace storica tra Israele e Arabia Saudita". Il premier israeliano all'Onu ha parlato di un "nuovo Medio Oriente con l'Arabia Saudita e altri vicini", e di un "nuovo corridoio di pace e prosperita'".



"Ho discusso questa visione di pace con il presidente americano Joe Biden e condividiamo lo stesso ottimismo su quel che puo' essere raggiunto. Gli Usa sono indispensabili in questo sforzo", ha proseguito Netanyahu. "Dopo gli accordi di Abramo con il presidente Donald Trump penso che possiamo arrivare alla pace con l'Arabia Saudita con il presidente Biden", ha aggiunto.