Re Abdallah, Assad non ha traffico di anfetamine sotto controllo

(ANSAmed) - BEIRUT, 21 SET - Il presidente siriano Bashar al Assad non sembra essere in controllo della situazione per quanto riguarda la produzione e il traffico di anfetamine: lo ha detto Re Abdallah di Giordania citato oggi dal sito al Monitor di approfondimento sul Medio Oriente.



Il sovrano hascemita ha partecipato a New York, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu, al Summit Globale sul Medio Oriente organizzato proprio da al Monitor.



A proposito della crescente attività di narcotraffico nel sud della Siria a ridosso della frontiera con la Giordania, Re Abdallah ha detto: "Penso che Bashar (Assad) non voglia un conflitto con la Giordania. Ma non so quanto abbia il controllo".



"Lottiamo ogni giorno al nostro confine per impedire l'ingresso di enormi quantità di droga nel nostro paese", ha affermato il sovrano giordano. "E' una tema chiave in cui sono coinvolte molte parti, anche all'interno del regime (siriano), così come gli iraniani e i loro emissari (in Siria)", ha aggiunto, accusando la dirigenza siriana e quella iraniana di svolgere un ruolo nella produzione e nel traffico di anfetamine dal sud della Siria in tutto il Medio Oriente. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed