Lapid, accordo con Riad 'ma senza arricchimento dell'uranio'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 SET - L'ex premier ed attuale leader dell'opposizione centrista israeliana Yair Lapid è favorevole ad un accordo di normalizzazione dei rapporti con l'Arabia Saudita, "ma esso - ha precisato - non deve includere l'arricchimento di uranio sul territorio saudita". "Da molti anni la strategia di Israele - ha ricordato Lapid in un'intervista al sito ortodosso Kikar ha-Shabbat - è stata di non permettere alcun arricchimento di uranio su terre del Medio Oriente. L'arricchimento di uranio in territorio saudita significa che un giorno, girando una chiavetta, esso diventerebbe un'industria militare. Ciò rappresenterebbe un pericolo per la nostra sicurezza".



Secondo Lapid lo stesso principe ereditario Mohammed Bin Salman ha accreditato questo timore ieri quando, in un'intervista televisiva, ha affermato che se l'Iran si dotasse di armi atomiche l'Arabia Saudita farebbe altrettanto. "Anche lui - secondo Lapid - vede la cosa come una base per una industria militare". Lapid ha poi rilevato "con preoccupazione" che l'opposizione del premier Benyamin Netanyahu a questo sviluppo "si è molto affievolita, anche a causa della sua situazione politica in casa". Se in definitiva Israele raggiungesse un accordo di normalizzazione con Riad senza la clausola sul nucleare, il partito di Lapid voterebbe a favore: "ma solo dall'esterno, senza entrare in un governo guidato da Netanyahu". (ANSAmed).





