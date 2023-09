Yemen: terminati in maniera 'positiva' i colloqui di pace a Riad

(ANSAmed) - BEIRUT, 20 SET - "Seri e positivi" sono stati definiti da Arabia Saudita e governo yemenita filo-iraniano gli inediti colloqui avvenuti nei giorni scorsi a Riad tra le parti belligeranti nella sanguinosa guerra in Yemen, in corso da quasi un decennio.



La tv al Masira del governo yemenita filo-iraniano basato a Sanaa e i media sauditi hanno fornito stamani una descrizione analoga di come si sono svolte le trattative: serie e positive.



I colloqui sono durati per cinque giorni a Riad e mediate da un esponente del governo dell'Oman, paese impegnato nel facilitare le trattative tra le parti.



Né il governo yemenita di Sanaa né le autorità saudite hanno però fornito dettagli circa gli argomenti affrontati durante gli incontri, i primi da quando nel 2015 il conflitto in Yemen ha assunto dimensioni regionali e internazionali. (ANSAmed).





