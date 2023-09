L'Algeria chiede piena adesione della Palestina all'Onu

(ANSAmed) - ALGERI, 20 SET - Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha lanciato un appello per una sessione straordinaria dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per votare sulla concessione della piena adesione della Palestina all'organizzazione come 'Stato'. Lo ha affermato Tebboune durante il suo discorso all'apertura della 78esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, trasmesso dalla televisione di Stato martedì sera.



Tebboune ha aggiunto che "l'Algeria sostiene l'Iniziativa di pace araba del 2002, volta a porre fine all'occupazione dei territori palestinesi", che è "una ragione fondamentale dell'instabilità della regione".



Il capo di Stato magrebino ha anche invitato il Consiglio di Sicurezza "ad adottare una risoluzione che protegga la soluzione dei due Stati" e "ponga fine all'occupazione israeliana dei territori palestinesi".



Per quanto riguarda la crisi in Niger, Paese confinante con l'Algeria, Tebboune ha sottolineato che Algeri "chiede ancora una volta il ritorno all'ordine costituzionale" e "il primato delle soluzioni pacifiche e diplomatiche", pur "rifiutando qualsiasi intervento militare che creerebbe rischi per l'intera regione". (ANSAmed).





