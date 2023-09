(ANSAmed) - ISTANBUL, 20 SET - La Turchia può collaborare con Israele riguardo all'energia, come anche nel campo dell'innovazione tecnologica, dell'intelligenza artificiale e della cyber security. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante un colloquio con il premier israeliano Benyamin Netanyahu alla Turkish House di New York, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Durante l'incontro sono state discusse questioni internazionali e regionali, le relazioni politiche ed economiche tra i due Paesi come anche gli ultimi sviluppi riguardo al conflitto israelo-palestinese", riferisce la presidenza della Repubblica di Ankara. (ANSAmed).





