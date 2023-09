(ANSAmed) - NEW YORK, 19 SET - "Derna è una triste istantanea dello stato del nostro mondo: il diluvio di disuguaglianze, di ingiustizie, di incapacità di affrontare le sfide in mezzo a noi". Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha iniziato il suo discorso in apertura della 78esima Assemblea Generale citando la tragedia in Libia come condensato delle ingiustizie del mondo moderno.



"Il nostro mondo sta impazzendo, aumentano le tensioni geopolitiche. aumentano le sfide globali, e sembriamo incapaci di unirci per rispondere", ha continuato. "Anche ora mentre stiamo parlando corpi vengono spazzati via dallo stesso mar Mediterraneo dove i miliardari prendono il sole sul loro yacht".



